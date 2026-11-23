أعلنت الحكومة الليبية شرق البلاد برئاسة الدكتور أسامة حماد، مساء الأحد، تقديم شكوى رسمية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل بشأن الهجمات التي استهدفت سفنًا روسية ومالطية قبالة السواحل الليبية وداخل ميناء بنغازي البحري.

وقال حماد إن الشكوى تطالب بالتحقيق في احتمال وجود أفراد أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل ليبيا، وما إذا كانت مواقع في غرب البلاد قد استُخدمت لإعداد وإطلاق زوارق وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لتنفيذ الهجمات.

ودعا رئيس الحكومة أوكرانيا إلى تقديم تفسير رسمي بشأن أنشطتها العسكرية في ليبيا، مطالبًا بالكشف عن هوية مشغلي الطائرات المسيرة والجهات التي قدمت لهم الدعم اللوجستي، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات بصرف النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم.

وشدد حماد على رفض استخدام الأراضي والموانئ والمنشآت الليبية في الصراعات الخارجية، مؤكدًا احتفاظ ليبيا بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت في وقت سابق الأحد أن النتائج الأولية تشير إلى احتمال تعرض سفينة روسية كانت راسية في قاعدة بنغازي البحرية لهجوم بطائرات مسيرة، عقب انفجار وقع قبيل الفجر.

كما أفادت وسائل إعلام ليبية بوقوع هجوم منفصل باستخدام قارب مسير استهدف سفينة تجارية قبالة الساحل بالقرب من الميناء، ما دفع الحكومة إلى المطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات الحوادث وتحديد الجهات المسؤولة عنها.