كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى الخميس 26 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وخلال الصباح الباكر لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب المناطق.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة.

الشبورة المائية تضرب الطرق من الرابعة صباحًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الأرصاد قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع متابعة التحديثات الجوية الصادرة عنها.

فرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

وبحسب توقعات الهيئة، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، يومي الثلاثاء 24 نوفمبر والأربعاء 25 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة

تسجل القاهرة والوجه البحري يوم الثلاثاء 24 نوفمبر درجة حرارة عظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وتستمر درجات الحرارة يوم الأربعاء عند 25 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وكذلك يوم الخميس 26 نوفمبر.

أما السواحل الشمالية، فتسجل الثلاثاء 23 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وترتفع الصغرى يوم الأربعاء إلى 17 درجة مع استمرار العظمى عند 23 درجة، بينما تسجل الخميس 22 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء إلى 26 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، وتستمر عند المعدلات نفسها يومي الأربعاء والخميس.

بينما يسجل جنوب الصعيد 32 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى يومي الثلاثاء والأربعاء، وتنخفض العظمى يوم الخميس إلى 30 درجة مع استمرار الصغرى عند 17 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وفي ظل التباين بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، يُنصح المواطنون بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى.

كما ينبغي على قائدي السيارات توخي الحذر خلال فترات تكون الشبورة المائية، وعدم التسرع على الطرق، والالتزام بتعليمات المرور، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس.

وتؤكد توقعات الأيام المقبلة استمرار الأجواء الخريفية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع فرص محدودة لأمطار خفيفة على بعض المناطق، واستمرار الشبورة المائية باعتبارها الظاهرة الجوية الأبرز خلال ساعات الصباح.