سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق نشب في سيارة ميكروباص بقرية طحا التابعة لمركز شبين القناطر، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



وتلقى العميد أحمد منيع، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في سيارة ميكروباص بقرية طحا، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.



وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي خسائر بشرية جراء الحادث.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.