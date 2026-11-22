أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية إصدار الدليل الاسترشادي للمضادات الحيوية الخاص بالأطفال المبتسرين، والذي يتضمن نحو 20 بروتوكولاً علاجياً لمختلف أنواع العدوى، في خطوة تستهدف توحيد سياسات الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية داخل وحدات رعاية المبتسرين بمستشفيات المحافظة، وتعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة لصغار المواليد، ودعم جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات



جاء إعداد الدليل تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسحق جميل إسحق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الإدارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتورة فيفيان هنري، وبمشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية، ممثلاً في الدكتورة هبة علي عابد والدكتورة هبة صلاح زيدان، وبالتعاون مع فرق الصيدلة الإكلينيكية العاملة بوحدات رعاية الأطفال المبتسرين بمستشفيات المديرية.

ويستهدف الدليل توفير مرجع علمي وتطبيقي للفريق الطبي، بما يتناسب مع الطبيعة الطبية الخاصة للأطفال المبتسرين، الذين ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بالعدوى نتيجة عدم اكتمال نمو الجهاز المناعي، فضلاً عن احتياجهم إلى دقة كبيرة عند اختيار المضادات الحيوية وتحديد الجرعات والفواصل الزمنية بينها ومدة العلاج، وفقاً لعمر الحمل والعمر بعد الولادة ووظائف الكلى والحالة الإكلينيكية لكل طفل.

ويتضمن الدليل جزأين رئيسيين، يتناول الأول مبادئ الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، من خلال توضيح أسس ترشيد وصفها، ونماذج التقييد والمراجعة والمتابعة، وآليات طلب المزارع الطبية وسحب العينات بصورة صحيحة، والعوامل المؤثرة في دقة النتائج المعملية، إلى جانب الاختبارات الجينية ودورها في تشخيص بعض أنواع العدوى والتعرف على الميكروبات ومحددات مقاومتها للمضادات الحيوية.

أما الجزء الثاني فيضم نحو 20 بروتوكولاً علاجياً متخصصاً لمختلف أنواع العدوى التي قد تصيب الأطفال المبتسرين، بما يساعد الفريق الطبي على اتخاذ القرارات العلاجية وفق أسس علمية موحدة، واختيار العلاج الأنسب بناءً على نوع العدوى والنتائج المعملية والحالة الصحية لكل طفل.

وتكمن أهمية الدليل في دعمه لبرنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية (Antimicrobial Stewardship)، الذي يستهدف تحسين نتائج علاج العدوى، والحد من الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية، وتقليل فرص ظهور وانتشار الميكروبات المقاومة، بما يسهم في الحفاظ على فاعلية هذه الأدوية للأجيال القادمة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن إعداد الدليل استند إلى أحدث الأدلة والمراجع العلمية، ويعكس توجه الإدارة العامة للصيدلة نحو تطوير الأداء المهني للصيادلة الإكلينيكيين، وتعزيز التكامل بين أعضاء الفريق الطبي، وتوحيد الممارسات العلاجية داخل المستشفيات.

ويأتي إصدار الدليل في إطار جهود المديرية للاستثمار في المعرفة والتطوير المستمر للكوادر الطبية، وتحويل التوصيات العلمية إلى ممارسات عملية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال المبتسرين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجاً إلى رعاية طبية متخصصة ودقيقة.