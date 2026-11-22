كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي عن قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، بشأن مصطفى زيكو مع منتخب مصر.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«لجنة الاستئناف بالفيفا تؤيد إيقاف مصطفى زيكو مع منتخب مصر 5 مباريات وتغريمه 20 ألف دولار».

حيث حسمت لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» موقفها من العقوبة الموقعة على مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، بعدما قررت رفض الاستئناف المقدم وتأييد قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب لمدة 5 مباريات، مع تغريمه 20 ألف دولار أمريكي.

كما جاء القرار على خلفية التصريحات التي أدلى بها مصطفى زيكو عقب مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت خروج الفراعنة من البطولة بنتيجة 3-2.

وكانت لجنة الانضباط بالفيفا قد أدانت زيكو بسبب الإساءة إلى حكم المباراة واتهامه بالتلاعب في اللقاء ونتيجته، بالإضافة إلى تصريحات اعتبرت مسيئة للاتحاد الدولي لكرة القدم ونزاهته.