يدرس مسؤولو نادي الزمالك التواصل مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، للحصول على مليون دولار من مستحقات صفقة انتقال اللاعب، قبل موعد سداد القسط المتفق عليه، في ظل وجود مستحقات مالية للزمالك لدى النادي الإماراتي تُقدر بمليوني دولار.

وتأتي الخطوة ضمن تحركات إدارة الزمالك لتوفير سيولة مالية والمساهمة في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

خوان بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي كانت قاسية

كشف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب شباب الأهلي دبي الحالي والزمالك السابق، عن كواليس حالته النفسية عقب خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن تلك الهزيمة كانت الأصعب بالنسبة له خلال مشواره مع الزمالك، حتى إنها كانت أكثر قسوة من خسارة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بيزيرا، في تصريحات إعلامية، إن خسارة السوبر المصري أمام الأهلي تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليه، موضحًا أنه لم يتمكن من تجاوز الأمر بسهولة، وظل يعاني من حالة نفسية سيئة لمدة أسبوع تقريبًا.

وأضاف اللاعب البرازيلي: «كانت خسارة السوبر المصري أمام الأهلي أقسى عليّ من خسارة الكونفدرالية، كنت محطمًا نفسيًا، ولم أستطع حتى استخدام هاتفي، واستغرق الأمر نحو أسبوع حتى أعود إلى حالتي الطبيعية».

وأوضح بيزيرا أن الهزيمة جاءت في توقيت صعب بالنسبة له، خاصة أن الزمالك كان قد خسر أمام الأهلي قبلها، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات وسخرية كثيرة، مشيرًا إلى أنه كان ينظر إلى مباراة السوبر باعتبارها فرصة مهمة لإثبات نفسه والرد على الانتقادات التي تعرض لها.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن خسارة المباراة كانت صدمة كبيرة بالنسبة له، في ظل رغبته في تقديم أداء قوي ومساعدة فريقه على تحقيق اللقب، لكنه لم يتمكن من تحقيق ما كان يطمح إليه.

وتعكس تصريحات خوان بيزيرا حجم التأثير النفسي الذي تركته خسارة السوبر المصري أمام الأهلي عليه، بعدما ظلت المباراة عالقة في ذهنه لفترة طويلة، رغم خوضه مباريات أخرى ومواجهته خسارة نهائي الكونفدرالية مع الفريق الأبيض.