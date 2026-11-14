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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كان بيمثل علينا.. حسن شحاتة: جماهير الزمالك شتمتني لما حذرتهم من بيزيرا

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، منتقدًا تصرفات اللاعب ومؤكدًا أنه سبق وحذر من عدم صدق حديثه تجاه النادي وجماهيره.

وقال حسن شحاتة، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، إن بيزيرا سيتخلى عن حديثه بشأن حبه للزمالك وجماهيره بمجرد حصوله على عرض مالي مناسب.

وأضاف المعلم: «بيزيرا ده اللي حصل أهو، راح وجيه وبتاع، أول ما هيشم القرش خلاص هينسى نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكل الكلام ده».

وتطرق حسن شحاتة إلى الهجوم الذي تعرض له من بعض جماهير الزمالك، بسبب تصريحاته السابقة عن اللاعب، قائلًا: «الجماهير دي هاجمتني ليه وشتمتني ليه؟ عشان أنا قلت ده بيضحك علينا، ده بيضحك على جماهير نادي الزمالك وعلى أعضاء نادي الزمالك».

وعندما سأله مهيب عبد الهادي عن إحساسه الذي دفعه لقول ذلك، رد حسن شحاتة بطريقة ساخرة: «هو إحساسك إنك بتعيط: إهي، إهي، إهي، مفيش»، مؤكدا أنه لم يتأثر بهذا الأسلوب من اللاعب.

حسن شحاتة لمنتخب مصر الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا نادي الزمالك

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