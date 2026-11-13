حالة المصابين وتوصيات معتمد.. كل ما تريد معرفته عن مران الزمالك اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم الجمعة بالملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى فى اطار الإستعداد لمباراة الجونة المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز .

وشهد مران الزمالك اليوم العديد من الأخبار التى نرصدها فى التقرير التالى خاصة أن الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى معتمد جمال استقر على خوض لقاء ودى وحيد أمام البنك الأهلى فى السابع عشر من نوفمبر الجارى استعدادا لمواجهة الجونة بالدورى.

معتمد جمال يطالب بالتركيز فى التدريبات

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه على أهمية المرحلة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في ظل ارتباط الزمالك بمواجهة مهمة محليا وقاريا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأكد معتمد جمال للاعبين ثقته في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال مران اليوم في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

برنامج علاجى مكثف لـ محمد إبراهيم

خضع محمد إبراهيم الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة في الركبة ويخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.



تدريبات تأهيلية لـ إيشو والجفالى وحسام أشرف

أدى حسام أشرف وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد الجفالي ثلاثي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة الإشراف على البرنامج التأهيلي للثلاثي من أجل تجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

الزمالك ضيفا على الجونة فى الجولة الـ9 للدورى

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.