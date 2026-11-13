انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة.. ومشاري راشد العفاسي مفاجأة لجنة التحكيم

تستعد مصر لانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، وسط حالة من الترقب لما يحمله الموسم الجديد من مفاجآت وتطورات، في مقدمتها مشاركة الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات، إلى جانب تقديم مواهب قرآنية جديدة تستهدف مواصلة إحياء مدرسة التلاوة المصرية والحفاظ على ريادتها.

مشاري راشد العفاسي ضيفًا على لجنة التحكيم

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن مشاركة الشيخ مشاري راشد العفاسي في الموسم الثاني من البرنامج، موضحًا أنه سيحل ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات، واصفًا إياه بأنه ضيف عزيز يحب مصر كثيرًا.

وأكد رسلان أن التجديدات التي يشهدها الموسم الجديد لا تقتصر على لجنة التحكيم، وإنما تمتد أيضًا إلى المواهب المشاركة، مشيرًا إلى أن البرنامج يحمل عناصر مختلفة ومفاجآت جديدة للجمهور، في ظل ما تزخر به مصر من أصوات قرآنية متميزة.

«دولة التلاوة» يواصل اكتشاف المواهب القرآنية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية، أن البرنامج يستهدف مواصلة اكتشاف المواهب المصرية الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وإبراز أصحاب الحناجر المتميزة، بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدرسة المصرية وريادتها في فنون التلاوة.

وأشار إلى أن «دولة التلاوة» يمثل حالة مهمة لترسيخ معاني الجمال والريادة والفكر المستنير في الذاكرة المصرية، وإحياء الذائقة الفنية التي تتذوق كل ما هو جميل، وعلى رأسه فن تلاوة القرآن الكريم.

حفل ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

وأعرب رسلان عن تطلعه إلى استمرار نجاح البرنامج من موسم إلى آخر، وأن يتوج الموسم الثاني بحفل ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على غرار ما حدث في الموسم الأول، مؤكدًا أن التجربة أصبحت من البرامج التي ينتظرها الجمهور سنويًا.

ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، والذي أسهم في اكتشاف عدد من المواهب الشابة، وحقق انتشارًا واسعًا داخل مصر وخارجها، ليواصل البرنامج دوره في تقديم الأصوات القرآنية الواعدة وإبراز ثراء المواهب المصرية.

وأكد رسلان أن الموسم الجديد يحمل الكثير من الاختلاف، قائلًا: «بنوعدكم إنه في حاجة مختلفة، هتحسوا قد إيه هذه البلد ولادة بفضل الله الكريم، وما علينا بس إلا إن إحنا ننقب عن المواهب».