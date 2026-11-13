«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة اليوم بالموسم الجديد.. الأوقاف توضح

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تقديم محتوى هادف يجمع الأسرة حول القيم الأصيلة، يعود برنامج «دولة التلاوة» اليوم الجمعة بموسمه الثاني حاملًا رسالة تتجاوز اكتشاف المواهب القرآنية، لتصل إلى إحياء فنون الترتيل والتجويد، وإعادة الاعتبار للحناجر المصرية التي طالما تميزت بالريادة في تلاوة القرآن الكريم، فضلًا عن مواجهة التطرف من خلال نشر ثقافة الجمال والاعتدال.

ويأتي الموسم الجديد بمفاجآت عديدة، أبرزها مشاركة القارئ الكويتي الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات.

مشاركة مشاري راشد العفاسي في الموسم الثاني

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن مشاركة الشيخ مشاري راشد العفاسي في بعض حلقات الموسم الثاني من البرنامج، المقرر انطلاقه غدًا، موضحًا أن الموسم الجديد يشهد مجموعة من التجديدات، خاصة على مستوى لجنة التحكيم والمواهب المشاركة.

دولة التلاوة

وأشار رسلان، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن العفاسي سيحل ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات، واصفًا إياه بأنه «ضيف عزيز وبيحب مصر قوي»، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع محتوى مختلف ومواهب جديدة.

وأضاف أن التجديدات لا تقتصر على لجنة التحكيم، وإنما تمتد إلى الأصوات المشاركة، قائلًا: «بنوعدكم إنه في حاجة مختلفة، هتحسوا قد إيه هذه البلد ولادة بفضل الله الكريم، وما علينا بس إلا إن إحنا ننقب عن المواهب».

دولة التلاوة.. أكثر من مجرد اكتشاف للمواهب

ولا يتوقف طموح البرنامج عند اكتشاف الأصوات المتميزة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، بل يمتد إلى تقديم رسالة مجتمعية وثقافية تسهم في مواجهة التطرف، من خلال نشر القيم الإيجابية وترسيخ تذوق الجمال والارتباط بفنون التلاوة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن «دولة التلاوة» يمثل حالة متكاملة لإحياء سمات الشخصية المصرية الحميدة والفريدة، التي تشكلت عبر طبقات متعاقبة من الحضارة، موضحًا أن البرنامج يسعى إلى إعادة الاهتمام بالحناجر المصرية وإبراز تميز المدرسة المصرية في فنون الترتيل والتجويد.

«الودود» و«اللطيف».. رسائل الموسم الأول والثاني

وفيما يتعلق بالرسائل التي تحملها مواسم البرنامج، أوضح رسلان أن اختيار اسم الله «الودود» للموسم الأول، واسم الله «اللطيف» للموسم الثاني، يأتي في إطار ترسيخ معاني الجمال والذائقة المصرية المستنيرة، وربط الجمهور بالقيم الروحية والإنسانية.

وأشار إلى أن تذوق الجمال والالتفاف حول محتوى إيجابي يمثلان أحد أوجه الإسهام في مواجهة التطرف، لافتًا إلى أن البرنامج نجح في خلق حالة من التفاعل الأسري، من خلال اجتماع مختلف الأجيال لمتابعة حلقاته.

«دولة التلاوة» يعيد لم شمل الأسرة المصرية

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أهمية عودة الأسرة المصرية للاجتماع حول محتوى واحد يحمل رسالة إيجابية، موضحًا أن البرنامج أصبح مساحة تجمع الجد والجدة والأبناء والشباب والأطفال أمام محتوى هادف.

واستشهد بهذا التفاعل قائلًا: «ابتدينا نشوف الأسرة ترجع تلتف حول شيء واحد وتقعد بكل فئاتها العمرية، الجد قاعد والجدة قاعدة والطفل قاعد والشاب قاعد».

ويعكس ذلك، بحسب رسلان، أهمية البرنامج في تقديم نموذج للمحتوى الإعلامي الهادف الذي يجمع الأسرة، ويعزز ارتباط الأجيال بالقيم الإيجابية والقرآن الكريم، بالتوازي مع اكتشاف المواهب الجديدة والحفاظ على مكانة مصر وريادتها في فنون التلاوة.