متحدث الأوقاف: دولة التلاوة حقق 9 مليارات مشاهدة بالموسم الأول

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، وصول إجمالي مشاهدات الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة» عبر المنصات الرسمية إلى 9 مليارات مشاهدة، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس حجم الانتشار الذي حققه البرنامج داخل مصر وخارجها.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية، إن البرنامج حظي بمتابعات في عدد من الدول الإسلامية، من بينها ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، إلى جانب الدول العربية، فضلًا عن تحقيق مشاهدات كثيفة في دول لا تمثل الأغلبية المسلمة.

وأضاف أن حجم المشاهدات المسجل يمثل رقمًا ضخمًا يدعو إلى الفخر، قائلًا: «ما فيش ولا برنامج ولا حتى مجموعة برامج اقتربت من هذا الرقم، لا في مصر ولا في الوطن العربي ولا حتى في المنطقة كلها».

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن هذا الانتشار يسجل لوزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باعتبارهما من القائمين على التجربة التي نجحت في الوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها.

وتوقع رسلان استمرار متابعة البرنامج خلال الموسم الثاني، مع اتساع نطاق انتشاره في عدد من الدول الإسلامية، خاصة بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الموسم الأول، وما صاحبه من اهتمام بفنون التلاوة والتجويد والمواهب القرآنية المصرية.