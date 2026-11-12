رئيس جامعة الأزهر يجري جولات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والثقافية ومحطة تحلية المياه الذكية بمطروح

أجرى الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له جولات ميدانية إلى أبرز المعالم السياحية والثقافية ومحطة تحلية المياه الذكية بمحافظة مطروح.

وشهدت جولات رئيس الجامعة زيارة متحف "روميل" بمدينة مطروح الذي يوثق جانبًا من تاريخ الحرب العالمية الثانية في شمال أفريقيا، ويضم مجموعة من الصور والمقتنيات التاريخية المرتبطة بالعمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الحرب، وما ارتبط بها من مواجهات مع قوات الحلفاء.

كما زار رئيس الجامعة مكتبة مصر العامة بمطروح، واطَّلع على ما تقدمه من خدمات ثقافية ومعرفية ومجتمعية، ودورها في إتاحة مصادر المعرفة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما ذوي الهمم، من خلال منظومة «ذوي البصيرة» والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

تفقد محطة مياه مطروح الذكية

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الجامعة محطة مطروح الذكية لتحلية المياه التي تعد أحد المشروعات الحديثة في مجال معالجة وتحلية المياه الجوفية، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 250 مترًا مكعبًا يوميًّا، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي (RO)، مع الاعتماد على أنظمة التحكم والمراقبة الذكية عن بُعد؛ حيث تعد المحطة أنموذجًا لتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في قطاع تحلية المياه، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية.

تأتي جولات رئيس الجامعة الميدانية للمعالم السياحية والثقافية، على هامش زيارته الرسمية للمحافظة وافتتاح كلية العلوم الأزهرية البنين.