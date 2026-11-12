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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل ساهمت التقييمات المدرسية في إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب؟.. خبير يوضح

الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي
الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي
محمود زيدان

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن منظومة التقييمات المدرسية، رغم ما تواجهه من مشكلات وسلبيات وما تسببه من ضغوط على الطلاب وأولياء الأمور؛ حققت نتائج إيجابية في تحسين مستوى الطلاب، مشيرًا إلى أن الحكم على المنظومة يجب أن يراعي المقارنة بين الوضع السابق والوضع الحالي.

وأوضح شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، أن التقييمات المدرسية بدأ تطبيقها بعد فترة كان الطلاب خلالها يفتقرون إلى المتابعة والتقييم الحقيقي، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة على الطلاب، شارك في حضورها، وكشفت نتائجها أن 70% من أطفال مصر لا يتقنون مهارات القراءة والكتابة والحساب.

وأضاف أن عدم إتقان الطفل لهذه المهارات الأساسية في المراحل الأولى؛ يجعل اكتسابها في المراحل التعليمية التالية أمرًا بالغ الصعوبة، وهو ما دفع الوزارة إلى الاهتمام بالمراحل التأسيسية، وتطبيق نظام التقييمات؛ لمتابعة مستوى الطلاب بصورة مستمرة.

وأشار الخبير التربوي إلى أن التقييمات ساهمت، وفقًا للأرقام التي استعرضها، في تراجع نسبة الأمية في القراءة والكتابة من 70% إلى 49%، وصولًا إلى 13% حاليًا، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس أهمية التقييمات، رغم الحاجة إلى معالجة المشكلات المرتبطة بتطبيقها وتخفيف الضغوط الناتجة عنها.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج الدراسية، شدد شوقي على أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاعتماد على المناهج القديمة؛ في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، موضحًا أن التغيرات في العلوم والمعارف أصبحت تحدث بصورة سنوية، بعدما كانت تستغرق في السابق فترات تتراوح بين 10 و20 عامًا.

وتطرق إلى تطوير المناهج في المرحلة الابتدائية، مشيرًا إلى أن مادة الرياضيات شهدت تطويرًا وفقًا لأساليب مستوحاة من التجربة اليابانية في الصف الثالث الابتدائي.

واعتبر أن الاستفادة من التجربة اليابانية خطوة إيجابية؛ نظرًا للتقدم الكبير الذي حققته اليابان في مجالي العلوم والرياضيات.

وأكد أن تطوير المناهج والاستفادة من التجارب التعليمية الدولية؛ يمثلان ضرورة لمواكبة التغيرات العالمية، مع أهمية النظر إلى التجارب المتقدمة والاستفادة من خبراتها في تطوير العملية التعليمية.

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أخبار توك شو

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