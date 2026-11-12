بعد خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان.. العثور على مهمات السكة الحديد المسروقة ملقاة على شريط القضبان

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على مهمات السكة الحديد التي تعرضت للسرقة، ملقاة على شريط القضبان، وذلك في تطور جديد عقب واقعة خروج عربة من قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان، اليوم الخميس.

وكانت الواقعة قد شهدت خروج العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634 عن القضبان، أثناء مروره بالمسافة الواقعة بين محطتي نفيشة والضبعية، دون وقوع إصابات.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي، أن الفحص الفني لموقع الحادث أظهر سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، الأمر الذي تسبب في خروج العربة عن مسارها.

وفي تحرك أمني لكشف ملابسات الواقعة، نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على المهمات المسروقة ملقاة على شريط السكة الحديد، فيما تكثف جهودها لتحديد هوية المتورطين في واقعة السرقة وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.