مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (18.10) نقطة، ليصل إلى مستوى (10326.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.1) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (235) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (100) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (163) شركة.

وكانت أسهم شركات صدق، والعمران، وعزم، و(يو سي آي سي)، والعقارية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات رؤوم، والأسماك، والمملكة، والمصافي، والخبير ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.57%) و(8.43%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ولدن، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، ورؤوم، والأسماك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (105.57) نقاط، ليصل إلى مستوى (22054.14) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (2.7) مليون سهم.