5 في الحقائب و15 في الملابس.. إحباط تهريب 20 هاتف آيفون بمطار الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب 20 هاتفًا محمولًا من ماركة «iPhone» بموديلات مختلفة، بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على متن رحلة شركة «فلاي دبي»، اشتبه محمود الشيشيني وجورج شاكر، رئيسا الوردية، في إحدى الراكبات أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير أمتعتها على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة أحمد كامل، مأمور الفحص بالأشعة، وكرم عكاشة، رئيس قسم الفحص بالأشعة، وتحت إشراف شريف حسن، مدير إدارة الفحص بالأشعة، تبين الاشتباه في 3 حقائب. كما أظهر فحص الراكبة بجهاز فحص الأفراد بالأشعة وجود علامات اشتباه في صورة فحص جسدها.

وكلف ماهر عبد الغني، مدير إدارة الجمرك، محمود عبد الناصر، مأمور الحركة، بتفتيش حقائب الراكبة، بحضور نادر سامي، مأمور الأمن الجمركي، ومجدي عباس، مدير تعريفة بمكافحة التهرب الجمركي، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 5 هواتف محمولة من ماركة «iPhone» بموديلات مختلفة، مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وبتفتيش الراكبة ذاتيًا، بمعرفة إحدى موظفات المطار، تم ضبط 15 هاتفًا محمولًا من ماركة «iPhone 13»، دون علب أو لوازم، ليبلغ إجمالي المضبوطات 20 هاتفًا محمولًا من ماركة «iPhone» بموديلات مختلفة.

وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 540 ألف جنيه، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 812 ألفًا و12 جنيهًا.

وقرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2026.

وقام محمود عبد الناصر، مأمور الحركة، وعاصم فتحي، رئيس قسم الوديعة، بتحريز المضبوطات وإيداعها بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.