استرداد 100 فدان من أملاك الدولة وإزالة 3 حالات بناء مخالف في السويس

أعلن محافظ السويس هاني رشاد إزالة 3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقرية يوسف السباعي، فضلًا عن استرداد مساحة 100 فدان من أراضي أملاك الدولة بقرى شباب الخريجين، وتسليمها إلى جهة الولاية المختصة، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة الأحياء وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية للأحياء، ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث كلف نائب المحافظ الدكتور محمد علام، بإشراف اللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة سير العمل بإدارات حي فيصل والمركز التكنولوجي والورش والحملة الميكانيكية التابعة للحي، بحضور المهندسة جهاد أحمد، رئيس حي فيصل.

وتضمنت الجولة تفقد الإدارات المختلفة بالحي؛ للوقوف على انتظام سير العمل ومعدلات الأداء، ومتابعة سرعة إنجاز المهام المكلفة بها كل إدارة، إلى جانب تفقد المركز التكنولوجي لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعدلات إنجاز طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة فحص الملفات وفقًا للضوابط المنظمة.

كما شملت الجولة تفقد الورش والحملة الميكانيكية التابعة للحي؛ لمتابعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات ومدى جاهزيتها للعمل، والوقوف على احتياجات الصيانة والإصلاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وسرعة تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والخدمات المختلفة.

وفي سياق متصل، نفذت حملة نوعية، بمشاركة المهندس كمال علاء الدين، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذ عماد حمدي، نائب رئيس الحي، وشرطة المرافق والحماية المدنية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس بشأن حماية أملاك الدولة والتصدي للتعديات ومخالفات البناء.

ومن جهته، أكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي لأي مخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.

ومن جهته، أوضح اللواء عارف البركاوي أن هذه المتابعة تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأداء داخل الأحياء، وتحقيق الانضباط الإداري والفني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع استمرار جهود استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات وفرض سيادة القانون.