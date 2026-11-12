بكين: اتصالات مكثفة مع واشنطن لتنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن الصين والولايات المتحدة تواصلان اتصالات وثيقة بشأن تنفيذ اتفاق خفض متبادل للرسوم الجمركية، يشمل واردات بقيمة نحو 30 مليار دولار لكل جانب، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي التجارة والاستثمار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية “خه يا دونج”، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة سيسهم في استقرار التجارة الثنائية وتوسيع نطاقها، مشيرًا إلى أن مجتمعي الأعمال في البلدين يعقدان آمالًا كبيرة على الاتفاق.

وأضاف أن الجانبين يجريان حاليًا اتصالات وثيقة بشأن تنفيذ الاتفاق، معربًا عن أمله في أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة للتجارة الزراعية بين البلدين.

وأوضح أن الجانبين يواصلان أيضًا التواصل بشأن القضايا التي تمثل مصدر اهتمام لكل منهما في مجالي التجارة والاستثمار، لافتًا إلى أنه سيُعلن عن أي تقدم يتم إحرازه في هذا الشأن في الوقت المناسب.

وبموجب اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الذي توصل إليه الجانبان سابقًا، ستخفض الصين والولايات المتحدة، كل على حدة، الرسوم المفروضة على واردات من الجانب الآخر بقيمة نحو 30 مليار دولار، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المحلية في كل منهما.