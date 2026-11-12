ننشر أسماء المصابين الـ12 في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق جمصة

أُصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على الطريق الدولي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، في الاتجاه المؤدي إلى بلطيم، بين الكوبريين.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت البيانات الأولية للمصابين عن إصابة كل من:

أحمد علاء محمد النجار، 20 عاما ، مقيم مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جروح وكدمات بالجسم وحمادة محمد ماهر النجار، 18 عاما ، مقيم مطوبس، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات بالجسم.

يوسف علاء محمد النجار، 19 عاما ، مقيم مطوبس، جروح وسحجات بالجسم.

محمد علي أحمد علي، 52 عاما ، مقيم مطوبس، سحجات وكدمات بالجسم.

كما اصيب السيد حسين عبد العاطي السيد، 42 عاما ، مقيم الإسكندرية، اشتباه كسر بالعمود الفقري ومحمد ماهر رجب النجار، 41 عاما ، مقيم مطوبس، سحجات وكدمات بالوجه والجسم ونشأت مصطفى محمد مندور، 38 عاما ، مقيم مطوبس، اشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيمن وسحجات بالذراع الأيسر.

كما اصيب فتحي محمود عيسى عطا الله، 27 عاما ، مقيم كفر الشيخ، جرح بالجبهة بطول 4 سم، ونزيف من الأذن اليمنى وسحجات متفرقة بالرأس.

ومسعد عبد العزيز السعيد عنبر، 31 عاما ، مقيم كفر الشيخ، جرح قطعي بالفخذ الأيمن بطول 3 سم وسحجات باليد اليمنى وعمرو وسام بوابي، 20 عاما ، مقيم كفر الشيخ، جرح قطعي بفروة الرأس بطول 5 سم وبالجبهة 4 سم، واشتبه ما بعد الارتجاج وحسين عاشور محمد، 35 عاما ، مقيم الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وخالد حميد أبو هندية، 25 عاما ، مقيم كفر الشيخ، اشتباه نزيف بالمخ ونزيف داخلي

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق