قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

أصبحت سعة باقة الإنترنت الأرضي عاملًا أساسيًا في اختيار الاشتراك الشهري لدى كثير من الأسر المصرية، مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في مشاهدة المحتوى المرئي، وإنجاز المهام اليومية، والدراسة والعمل من المنزل، وهو ما يجعل أسعار الباقات وحجم الجيجابايت المتاحة محل اهتمام مستمر من المستخدمين.

وفي هذا الإطار، شهدت الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي تغييرًا في حجم السعة الممنوحة للمشتركين، بعدما بدأ تطبيق قرار مضاعفتها من 50 إلى 100 جيجابايت اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مع تثبيت قيمة الاشتراك البالغة 150 جنيهًا قبل الضرائب، لتصبح التكلفة الإجمالية 171 جنيهًا شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ويمنح التعديل عملاء الباقة الأساسية ضعف حجم الاستخدام السابق دون تحمل فارق في السعر، بينما تستمر باقي الباقات بسرعات وسعات متنوعة تتيح للمستخدم اختيار الاشتراك الذي يتناسب مع احتياجاته وإمكاناته.

كم يدفع العملاء مقابل باقات WE Space؟

تتنوع اشتراكات الإنترنت المنزلي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات WE من حيث حجم الاستهلاك المسموح به، وتبدأ الباقات المتاحة من 100 جيجابايت، مع اختلاف المقابل الشهري حسب السعة المختارة.

وبالنسبة إلى باقات WE Space التي تصل سرعتها إلى 30 ميجابت في الثانية، جاءت قيمة الاشتراكات الشهرية بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة كالتالي:

100 جيجابايت مقابل 171 جنيهًا.

150 جيجابايت مقابل 296.40 جنيه.

200 جيجابايت مقابل 376.20 جنيه.

250 جيجابايت مقابل 450.30 جنيه.

300 جيجابايت مقابل 524.40 جنيه.

400 جيجابايت مقابل 661.20 جنيه.

500 جيجابايت مقابل 752.40 جنيه.

750 جيجابايت مقابل 1,054.50 جنيه.

1500 جيجابايت مقابل 1,881 جنيهًا.

اشتراكات الإنترنت الأرضي بسرعات تصل إلى 70 ميجابت

ولا تقتصر اختيارات المشتركين على السرعة الأساسية، إذ توفر الشركة باقات أخرى تصل سرعتها إلى 70 ميجابت في الثانية، مع سعات شهرية تبدأ من 250 جيجابايت وتصل إلى 1500 جيجابايت.

وتختلف قيمة الاشتراك وفقًا للسعة التي يختارها العميل، حيث تبلغ تكلفة باقة 250 جيجابايت نحو 672.60 جنيه شهريًا، بينما يصل اشتراك 500 جيجابايت إلى 1,026 جنيهًا، وتبلغ قيمة باقة 750 جيجابايت نحو 1,339.50 جنيه، في حين يصل اشتراك 1500 جيجابايت إلى 2,280 جنيهًا شهريًا، وجميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات WE بسرعات تصل إلى 100 ميجابت

أما المستخدمون الذين يحتاجون إلى سرعة أكبر، فتتيح لهم WE خيارات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، وتتوافر هذه الفئة بثلاث سعات مختلفة، هي 250 و500 و750 جيجابايت.

وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري لباقة 250 جيجابايت نحو 894.90 جنيه، وترتفع إلى 1,311 جنيهًا لباقة 500 جيجابايت، بينما يصل سعر باقة 750 جيجابايت إلى 1,624.50 جنيه شهريًا.

باقات الإنترنت فائقة السرعة وسعات تصل إلى 3 تيرابايت

ولأصحاب الاستخدام المكثف، تطرح الشركة المصرية للاتصالات باقات بسرعات أعلى وسعات كبيرة، تناسب الاحتياجات التي تتطلب اتصالًا سريعًا بالإنترنت وحجم بيانات أكبر على مدار الشهر.

وتضم هذه الفئة ثلاثة خيارات، تبدأ بسرعة 200 ميجابت في الثانية وسعة 1500 جيجابايت مقابل 2,679 جنيهًا شهريًا، وتصل إلى سرعة 500 ميجابت في الثانية بالسعة نفسها مقابل 3,078 جنيهًا.

أما أعلى الخيارات المتاحة ضمن القائمة فتصل سرعتها إلى 1 جيجابت في الثانية، بسعة 3 تيرابايت، ويبلغ الاشتراك الشهري لها 3,990 جنيهًا.

لماذا قرر تنظيم الاتصالات مضاعفة الباقة الأساسية؟

يعكس قرار زيادة سعة الباقة الأساسية توجهًا نحو منح مستخدمي الإنترنت الثابت مساحة أكبر للاستخدام اليومي دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، خصوصًا أن شريحة كبيرة من العملاء تعتمد على الباقات الأقل تكلفة في تلبية احتياجاتها المنزلية.