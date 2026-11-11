مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

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ارتفع مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام زاد بمقدار 0.13 نقطة مسجلا 1824.47 نقطة، كما ارتفع المؤشر الإسلامي بمقدار 0.26 نقطة مسجلا 849.56 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 937,083 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 289,284 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 71.10% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.