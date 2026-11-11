القبض على شخصين هددا سيدة بأسلحة بيضاء في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل– مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لاعتراضها على إيقاف الدراجة النارية الخاصة بأحدهما أمام منزلها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات الدائرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "الظاهرين بمقطع الفيديو").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.