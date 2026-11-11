قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطوير 70% من شوارع الجيزة.. وبدء التشغيل التجريبي لشارع الهرم قريبًا
إسرائيل تستدعي سفيرها لدى هولندا بعد انتقاده «بن غفير» و«سموتريتش»
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين هددا سيدة بأسلحة بيضاء في المنوفية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء بالمنوفية.


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لمركز شرطة أشمون من (ربة منزل– مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها لاعتراضها على إيقاف الدراجة النارية الخاصة بأحدهما أمام منزلها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات الدائرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (2 سلاح أبيض "الظاهرين بمقطع الفيديو").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى البلطجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

جسام الغمري

حسام الغمري: القضاء المصري يميز بين الحظر الإداري وتصنيف الإخوان إرهابيا

حسام الغمري

حسام الغمري: ميزانية الرابطة الإخوانية في بريطانيا بلغت 239 مليون إسترليني

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

إبراهيم ربيع: إدراج عناصر الإخوان لقوائم الإرهاب ضربة في قلب التنظيم.. والانتماء إليه سيواجه بالقانون

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد