لحق بشقيقه.. 3 وفيات في تصادم سيارتي نقل بطريق دمشقين بالفيوم| صور

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل على طريق دمشقين – اللاهون بمحافظة الفيوم إلى 3 حالات وفاة، بعد وفاة شابين جديدين متأثرين بإصاباتهما داخل المستشفى، رغم محاولات إنقاذهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.



وفاة شابين جديدين تلحق بشقيقهما

وشهد الحادث وفاة كل من محمد ظايط وعرفة عبد المعبود، وهما من أبناء قرية دمشقين، ليلحق محمد بشقيقه علي، البالغ من العمر 31 عاما، والذي فارق الحياة في وقت سابق متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث، رغم محاولات إسعافه داخل مستشفى الفيوم العام وتسببت الوفيات المتتالية في حالة من الحزن بين أهالي قرية دمشقين، بعد فقدان 3 أشخاص من ضحايا الحادث الذي وقع على أحد الطرق الحيوية بالمحافظة.



تفاصيل تصادم سيارتي النقل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق دمشقين – اللاهون، بالقرب من الطريق المؤدي إلى محافظة بني سويف، ما أسفر في بداية الأمر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة ونقل المصابين.



نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المطلوبة، إلا أن الإصابات التي لحقت بثلاثة منهم لم تمهلهم، ليفارقوا الحياة تباعا متأثرين بإصاباتهم وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، مع متابعة تداعيات الواقعة التي ارتفع عدد ضحاياها إلى 3 حالات وفاة.