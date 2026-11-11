محلل سياسي عراقي: غموض حول الجهة التي استدرجت النائب العراقي السابق إلى لبنان قبل مقتله

قال حسين الأسعد، المحلل السياسي العراقي، إن ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت لا تزال غامضة، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الجريمة ودوافعها والجهات المستفيدة منها، مشيراً إلى أن شخصية العلواني كانت مثيرة للجدل، وأنه كان لديه خصوم من مكونات سياسية مختلفة، إلى جانب منافسين من المكون الذي ينتمي إليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، مقدمة برنامج "إكسترا اليوم"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وزارة الداخلية اللبنانية باشرت التحقيقات، وتعمل على تتبع التحركات من خلال الأشرطة المصورة وكاميرات المراقبة التي حصلت عليها، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من المشتبه بهم، لكن من المحتمل أن تكون وراء الجريمة خطة مدبرة.

وأشار إلى أن عائلة أحمد العلواني ذكرت أنه أبلغهم بصورة مفاجئة بضرورة السفر إلى لبنان على الفور، من دون أن يكشف لهم الجهة التي دعته إلى السفر، لافتاً إلى أن أفراد أسرته ظلوا على تواصل مباشر معه حتى انقطع الاتصال به.

وأضاف أن زوجة العلواني قالت إنه بعد يوم من اختفائه جرى التواصل مع أحد السياسيين وإبلاغه بأن أحمد العلواني غادر إلى لبنان، فرد السياسي السني متسائلاً عن سبب ذهابه إلى هناك، وقال: "كيف يذهب إلى لبنان، لا حول ولا قوة إلا بالله"، معتبراً أن هذه الرواية تثير مؤشرات حول احتمال استدراج العلواني إلى لبنان بهدف قتله.

وأكد الأسعد أن احتمال وجود دوافع سياسية وراء الجريمة يظل قائماً، رغم عدم احترافية المتورطين، موضحاً أنهم انكشفوا وأصبحت خططهم واتصالاتهم عبر الهواتف اللبنانية معروفة، بما قد يسهل الوصول إليهم، مشدداً على أن ضعف التخطيط والتنفيذ لا ينفي احتمال أن يكون الاغتيال سياسياً.

وأوضح أن أحمد العلواني كان شخصية مؤثرة في الشارع السني العراقي، باعتباره أحد أبرز المشاركين في قيادة احتجاجات عام 2012، والتي أعقبتها صدور مذكرات قبض بحقه ومداهمة منزله، ووقوع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين القوات العراقية وحماية العلواني.

وأشار إلى أن تلك الأحداث أسفرت عن مقتل شقيق أحمد العلواني واثنين من الجنود العراقيين، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام، قبل تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد عام 2014، موضحاً أنه خرج من السجن عام 2024، بعد قضائه 11 عاماً، وذلك عقب تنازل عشائري وتقديم الدية لأسر القتلى.

ولفت المحلل السياسي العراقي إلى أن هذا التاريخ جعل العلواني يحظى بمكانة لدى قطاعات من الشارع السني، باعتباره من الشخصيات المناصرة له، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال عودته بقوة إلى المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود خصوم ومنافسين له داخل الساحة السياسية العراقية.

وأضاف أن العلواني تناول أيضاً قضايا تتعلق بالمقدسات والرموز الشيعية، وهو ما يزيد تعقيد البحث عن الأسباب والدوافع الرئيسية وراء مقتله، ويجعل تحديد الجهة التي تقف خلف الجريمة أمراً يحتاج إلى كشف تفاصيل التحقيقات.

خططت للجريمة أو سهلت تنفيذها

واختتم الأسعد حديثه بالتأكيد على أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن المستفيد من مقتل أحمد العلواني، وما إذا كانت الجريمة جنائية أم اغتيالاً سياسياً، والجهات التي ربما تقف وراء المتورطين أو خططت للجريمة أو سهلت تنفيذها.