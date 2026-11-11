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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة

عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق
عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق
أ ش أ

 أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتكثيف الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الداعمة لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأشاد الجانبان، وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بالنتائج الإيجابية لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى البحرين، وما أسهمت به في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأكدا حرصهما على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يدعم مسارات التنمية ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين.

عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق التعاون دعائم الأمن والاستقرار

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