إبراهيم ربيع: تجفيف منابع تمويل الإخوان سيدفع عناصره للاقتتال

أكد إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن الضغط على جماعة الإخوان وتجفيف منابع تمويلها سيؤدي إلى تفكك التنظيم ودفع عناصره إلى الصراع فيما بينهم، مشددًا على أن إرادة الشعوب لا يمكن قهرها.

وقال ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الضغوط المتزايدة على التنظيم ستكشف حجم أزماته الداخلية، مضيفًا: «كل ما تضغط على التنظيم المرتزق هياكلوا في بعض، وإرادة الشعوب لا يمكن أن تُقهر».

وأشار إلى أن تجفيف المنابع المالية يمثل أحد المسارات المهمة في مواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي، معتبرًا أن مصادر التمويل تمثل عنصرًا مؤثرًا في استمرار أنشطته.

وأضاف: «وسيتم تجفيف المنابع المالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وجف خلاص زمن الميغة اللي كانوا عايشين فيها العناصر الإرهابية».