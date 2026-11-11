إبراهيم ربيع: إدراج عناصر الإخوان لقوائم الإرهاب ضربة في قلب التنظيم وتجفيف لمنابعه

قال إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن قرارات إدراج عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب تمثل ضربة في قلب التنظيم، مؤكدًا أن حكم المحكمة يحمل دلالات واضحة للداخل، مفادها أن أي شخص ينتمي إلى الجماعة سيُتعامل معه وفقًا للقانون.

قرارات إدراج الإخوان لقوائم الإرهاب تؤكد محاسبة المنتمين للتنظيم بالقانون

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أوروبا تتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية بالقانون، مشيرًا إلى أن البعض يصف القرارات الرئاسية بأنها ديكتاتورية، بينما صدر الآن أمر قضائي بشأن إدراج العناصر.

وأوضح أن الضغط على التنظيم سيؤدي إلى تفككه وصراع عناصره فيما بينها، قائلًا: «كل ما تضغط على التنظيم المرتزق هياكلوا في بعض، وإرادة الشعوب لا يمكن أن تُقهر».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تجفيف المنابع المالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، مضيفًا: «وجف خلاص زمن الميغة اللي كانوا عايشين فيها العناصر الإرهابية».