قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطوير 70% من شوارع الجيزة.. وبدء التشغيل التجريبي لشارع الهرم قريبًا
إسرائيل تستدعي سفيرها لدى هولندا بعد انتقاده «بن غفير» و«سموتريتش»
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تحركت في ملف إدراج كيانات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب مدى الحياة، معتبرًا أن هذه الكيانات تدافع عن التنظيم ولا تدافع عن الدين الإسلامي، على حد وصفه.

الإخوان لا علاقة لهم بالإسلام

وذكر موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، عددًا من الكيانات التي قال إنها مرتبطة بالتنظيم، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمو فرنسا التي تأسست عام 1983، والرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، والرابطة الإسلامية في السويد.

واتهم هذه الكيانات بالدفاع عن جماعة الإخوان، وتشويه الدين الإسلامي، قائلًا إن الإسلام لم يدعُ إلى التدمير أو القتل أو التخابر أو بيع أسرار البلاد.

وأضاف: «الإسلام مقالش كدا.. إحنا بندافع عن الدين الإسلامي عشان نطهر الدين من الإخوان ومن جرائمهم وكل أكاذيبهم»، موجهًا حديثه إلى التنظيم: «والله ليس لكم علاقة بالإسلام.. أنتم تنظيم إرهابي قاتل».

وأشار موسى إلى عدد من الشخصيات التي اتهمها بالانتماء إلى التنظيم أو الارتباط بأنشطته، من بينهم عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، وسمير بن عبد الله، الذي وصفه بأنه إخواني مغربي اتهمه بالتخابر على مصر.

كما ذكر اسم طه سليمان، وقال إنه يقيم في ألمانيا ويحمل جنسيتها، ووصفه بأنه أحد أخطر عناصر الإرهاب، وفق تعبيره.

واتهم موسى حسين محمد محمد محمد حلاوة بإصدار تكليفات لاغتيال قضاة وإعلاميين وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وتقديم فتوى تبيح قتل المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه من تلاميذ يوسف القرضاوي.

وتطرق إلى صلاح عبد الحق، الذي وصفه بأنه المرشد الحالي للتنظيم والمقيم في لندن، وقال إنه من تلاميذ سيد قطب، على غرار محمد بديع، واصفًا إياه بأنه «تكفيري».

كما أشار إلى حلمي الجزار، وقال إنه ينتمي إلى مجموعة السبعينيات، وإنه موجود حاليًا في قلب التنظيم ومدرج على قوائم الإرهاب، وفق حديثه، مضيفًا أنه يمثل أحد أوجه جماعة الإخوان.

وتحدث موسى عن أسامة سليمان، الذي وصفه بأنه أحد قيادات التمويل في التنظيم، مشيرًا إلى أنه واجه قضية تمويل عام 2009، جمع خلالها مليوني جنيه إسترليني، بحسب قوله، وأن الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر عفوًا عنه.

وفي سياق حديثه عن طبيعة التنظيم، قال موسى إن البيعة داخل جماعة الإخوان تكون لمنهج الكيان التنظيمي، وليس للإسلام، مضيفًا: «إنما إحنا كمسلمين معندناش منهج غير الإسلام.. لكن الإخوان الإرهاب عندهم منهج التنظيم وليس الإسلام».

استهداف الكيانات الاقتصادية للإخوان

واعتبر الإعلامي أحمد موسى أن مصر تأخرت في اتخاذ إجراءات ضد الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، قائلًا إن هذه الإجراءات كان يجب أن تبدأ منذ ثورة 30 يونيو، مشددًا على ضرورة استهداف الكيانات الاقتصادية ومصادر التمويل التابعة للتنظيم.

وأضاف أن أي تحرك ضد الشركات الاقتصادية المرتبطة بالإخوان يمثل ضربة لمصادر قوة التنظيم، مستشهدًا بما وصفه باستهداف الولايات المتحدة للاقتصاد الإيراني، وداعيًا إلى التعامل مع التنظيم بالطريقة نفسها.

وأشار موسى إلى أن استهداف 6 أو 7 شركات صرافة تابعة للإخوان في وقت سابق مثّل ضربة اقتصادية للتنظيم، لافتًا إلى أن محمود عزت، نائب مرشد الجماعة آنذاك، وصف هذه الإجراءات خلال اجتماع عام 2009 بأنها «ضربة للركب».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأموال تمثل نقطة ضعف التنظيم، قائلًا: «مشكلتهم الفلوس.. بيخافوا من الضربات الاقتصادية».

جماعة الإخوان قوائم الإرهاب أحمد موسى التمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

عمرو الورداني

عمرو الورداني: الوقف يحول الخير من عطاء مؤقت إلى نفع مستمر ويبني الحضارة عبر الأجيال

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد