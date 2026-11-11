أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة تحركت في ملف إدراج كيانات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب مدى الحياة، معتبرًا أن هذه الكيانات تدافع عن التنظيم ولا تدافع عن الدين الإسلامي، على حد وصفه.

الإخوان لا علاقة لهم بالإسلام

وذكر موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، عددًا من الكيانات التي قال إنها مرتبطة بالتنظيم، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمو فرنسا التي تأسست عام 1983، والرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي في ألمانيا، والرابطة الإسلامية في السويد.

واتهم هذه الكيانات بالدفاع عن جماعة الإخوان، وتشويه الدين الإسلامي، قائلًا إن الإسلام لم يدعُ إلى التدمير أو القتل أو التخابر أو بيع أسرار البلاد.

وأضاف: «الإسلام مقالش كدا.. إحنا بندافع عن الدين الإسلامي عشان نطهر الدين من الإخوان ومن جرائمهم وكل أكاذيبهم»، موجهًا حديثه إلى التنظيم: «والله ليس لكم علاقة بالإسلام.. أنتم تنظيم إرهابي قاتل».

وأشار موسى إلى عدد من الشخصيات التي اتهمها بالانتماء إلى التنظيم أو الارتباط بأنشطته، من بينهم عبد الله بن منصور، رئيس مجلس مسلمي أوروبا، وسمير بن عبد الله، الذي وصفه بأنه إخواني مغربي اتهمه بالتخابر على مصر.

كما ذكر اسم طه سليمان، وقال إنه يقيم في ألمانيا ويحمل جنسيتها، ووصفه بأنه أحد أخطر عناصر الإرهاب، وفق تعبيره.

واتهم موسى حسين محمد محمد محمد حلاوة بإصدار تكليفات لاغتيال قضاة وإعلاميين وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وتقديم فتوى تبيح قتل المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرًا إلى أنه من تلاميذ يوسف القرضاوي.

وتطرق إلى صلاح عبد الحق، الذي وصفه بأنه المرشد الحالي للتنظيم والمقيم في لندن، وقال إنه من تلاميذ سيد قطب، على غرار محمد بديع، واصفًا إياه بأنه «تكفيري».

كما أشار إلى حلمي الجزار، وقال إنه ينتمي إلى مجموعة السبعينيات، وإنه موجود حاليًا في قلب التنظيم ومدرج على قوائم الإرهاب، وفق حديثه، مضيفًا أنه يمثل أحد أوجه جماعة الإخوان.

وتحدث موسى عن أسامة سليمان، الذي وصفه بأنه أحد قيادات التمويل في التنظيم، مشيرًا إلى أنه واجه قضية تمويل عام 2009، جمع خلالها مليوني جنيه إسترليني، بحسب قوله، وأن الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر عفوًا عنه.

وفي سياق حديثه عن طبيعة التنظيم، قال موسى إن البيعة داخل جماعة الإخوان تكون لمنهج الكيان التنظيمي، وليس للإسلام، مضيفًا: «إنما إحنا كمسلمين معندناش منهج غير الإسلام.. لكن الإخوان الإرهاب عندهم منهج التنظيم وليس الإسلام».

استهداف الكيانات الاقتصادية للإخوان

واعتبر الإعلامي أحمد موسى أن مصر تأخرت في اتخاذ إجراءات ضد الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، قائلًا إن هذه الإجراءات كان يجب أن تبدأ منذ ثورة 30 يونيو، مشددًا على ضرورة استهداف الكيانات الاقتصادية ومصادر التمويل التابعة للتنظيم.

وأضاف أن أي تحرك ضد الشركات الاقتصادية المرتبطة بالإخوان يمثل ضربة لمصادر قوة التنظيم، مستشهدًا بما وصفه باستهداف الولايات المتحدة للاقتصاد الإيراني، وداعيًا إلى التعامل مع التنظيم بالطريقة نفسها.

وأشار موسى إلى أن استهداف 6 أو 7 شركات صرافة تابعة للإخوان في وقت سابق مثّل ضربة اقتصادية للتنظيم، لافتًا إلى أن محمود عزت، نائب مرشد الجماعة آنذاك، وصف هذه الإجراءات خلال اجتماع عام 2009 بأنها «ضربة للركب».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأموال تمثل نقطة ضعف التنظيم، قائلًا: «مشكلتهم الفلوس.. بيخافوا من الضربات الاقتصادية».