زيلينسكي: مصير محادثات السلام مرهون بنتائج مباحثات ويتكوف وكوشنر في موسكو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن إحراز تقدم في محادثات السلام سيعتمد، إلى حد ما، على نتائج مباحثات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في روسيا، مشيرا إلى أهمية ما ستسفر عنه الاتصالات الأمريكية مع موسكو في تحديد الخطوات المقبلة للعملية التفاوضية.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الروسية موسكو، مع اقتراب زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة قد تؤثر على مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط ترقب كييف لما ستسفر عنه المحادثات الأمريكية الروسية.

وتأتي تصريحات زيلينسكي عقب انتهاء جولة من المحادثات الثلاثية التي جمعت ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، برعاية أمريكية، لبحث سبل إنهاء الحرب والقضايا الأمنية والإنسانية المرتبطة بالتسوية.

وأسفرت المباحثات عن تفاهم بشأن التحضير لعملية تبادل جديدة واسعة النطاق لأسرى الحرب، إلى جانب مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا والترتيبات المتعلقة بالأمن الأوروبي بعد انتهاء الصراع، لكنها لم تحقق اختراقا حاسما بشأن الملفات السياسية والإقليمية الأكثر تعقيدا.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف وكوشنر بوتين في موسكو، الخميس 12 نوفمبر، لمناقشة القضايا التي طُرحت خلال اجتماعات أبوظبي، ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية. وقال كوشنر إن المباحثات الأخيرة كشفت عن وجود فرص لإحراز تقدم في بعض الملفات، رغم استمرار الخلافات والحاجة إلى مزيد من النقاش حول قضايا أخرى.

وتظل مسألة الأراضي من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك موسكو بمطالبها المتعلقة بإقليم دونباس، مقابل رفض كييف تقديم تنازلات إقليمية تمس سيادتها ووحدة أراضيها. كما يمثل ملف الضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.

وعقب انتهاء اجتماعات موسكو، يعتزم المبعوثان الأمريكيان التوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن للقاء زيلينسكي، وإطلاعه على نتائج مباحثاتهما مع بوتين، ومناقشة الأفكار المطروحة بشأن استئناف المفاوضات وتحديد الخطوات التالية.

وتكتسب زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو أهمية خاصة، باعتبارها محطة جديدة لاختبار مواقف الكرملين من المقترحات الأمريكية، وتحديد ما إذا كانت التفاهمات الإنسانية التي تحققت في أبوظبي قابلة للتطور إلى اتفاق سياسي أوسع ينهي الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.