المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها

تستضيف المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الأوكرانية غدًا الخميس في وارسو، مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والذي سيعقد ضمن فعاليات معرض "إعادة بناء أوكرانيا".

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الأربعاء- أن المؤتمر الذي يستمر يومين ستفتتحه مفوضة شؤون التوسيع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس ووزير الاقتصاد والبيئة الأوكراني أولكسندر كرافتشينكو، وسيجمع قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الأولويات الرئيسية لتسريع تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها ودمجها التدريجي في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وسيتضمن المؤتمر برنامجًا للتوفيق بين الشركات والذي سيوفر، لأول مرة، اجتماعات بين الشركات والحكومات إلى جانب فرص التعاون بين الشركات. وسيتيح ذلك للشركات فرصة التواصل المباشر مع شركاء أعمال محتملين ومؤسسات تمويلية وسلطات حكومية، وبناء شراكات جديدة واستكشاف فرص استثمارية ملموسة في أوكرانيا.

ومن المقرّر أن تشارك المفوضة مارتا كوس في اجتماع مائدة مستديرة حول الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع الرؤساء التنفيذيين وأعضاء المجلس الاستشاري للأعمال التابع لمنصة المانحين الأوكرانية، وستلتقي بمجلس المراجعة الحسابية لمرفق أوكرانيا.. كما ستعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة الاقتصاد الإستونية لينا فاهتراس لتعزيز الاستعدادات لمؤتمر التعافي الأوكراني المقبل المقرر عقده في تالين عام 2027.

ووفقا للبيان، فإن الإصلاحات ستحتل مكانة بارزة في مناقشات المؤتمر حيث تُعد، إلى جانب دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يجذب استثمارات خاصة مستدامة. وتماشياً مع توصيات "حزمة توسيع الاتحاد لعام 2026"، سيسهم إحراز تقدم في الإصلاحات المتعلقة بالانضمام، لا سيما في مجالات سيادة القانون وإدارة الشركات ومكافحة الفساد، في تعزيز تنافسية الشركات الأوكرانية ودمجها بشكل أفضل في الاقتصاد الأوروبي.. كما ستركز المناقشات على الأولويات الرئيسية بما في ذلك تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتعزيز قطاع الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية.

وتُبرز هذه الإجراءات مجتمعة الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا وحشد الاستثمارات من خلال إطار الاستثمار في أوكرانيا، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها والاستثمار في قدرتها التنافسية وتعميق اندماجها في الاقتصاد الأوروبي.