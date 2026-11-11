قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
أجواء شتوية بامتياز.. أمطار تضرب الإسكندرية ومنطقة الدلتا وبرد بالليل
سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

 تستضيف المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الأوكرانية غدًا الخميس في وارسو، مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والذي سيعقد ضمن فعاليات معرض "إعادة بناء أوكرانيا".

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الأربعاء- أن المؤتمر الذي يستمر يومين ستفتتحه مفوضة شؤون التوسيع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس ووزير الاقتصاد والبيئة الأوكراني أولكسندر كرافتشينكو، وسيجمع قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة الأولويات الرئيسية لتسريع تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها ودمجها التدريجي في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وسيتضمن المؤتمر برنامجًا للتوفيق بين الشركات والذي سيوفر، لأول مرة، اجتماعات بين الشركات والحكومات إلى جانب فرص التعاون بين الشركات. وسيتيح ذلك للشركات فرصة التواصل المباشر مع شركاء أعمال محتملين ومؤسسات تمويلية وسلطات حكومية، وبناء شراكات جديدة واستكشاف فرص استثمارية ملموسة في أوكرانيا.

ومن المقرّر أن تشارك المفوضة مارتا كوس في اجتماع مائدة مستديرة حول الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع الرؤساء التنفيذيين وأعضاء المجلس الاستشاري للأعمال التابع لمنصة المانحين الأوكرانية، وستلتقي بمجلس المراجعة الحسابية لمرفق أوكرانيا.. كما ستعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة الاقتصاد الإستونية لينا فاهتراس لتعزيز الاستعدادات لمؤتمر التعافي الأوكراني المقبل المقرر عقده في تالين عام 2027.

ووفقا للبيان، فإن الإصلاحات ستحتل مكانة بارزة في مناقشات المؤتمر حيث تُعد، إلى جانب دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاندماج التدريجي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يجذب استثمارات خاصة مستدامة. وتماشياً مع توصيات "حزمة توسيع الاتحاد لعام 2026"، سيسهم إحراز تقدم في الإصلاحات المتعلقة بالانضمام، لا سيما في مجالات سيادة القانون وإدارة الشركات ومكافحة الفساد، في تعزيز تنافسية الشركات الأوكرانية ودمجها بشكل أفضل في الاقتصاد الأوروبي.. كما ستركز المناقشات على الأولويات الرئيسية بما في ذلك تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وتعزيز قطاع الطاقة ودعم الصناعات الاستراتيجية.

وتُبرز هذه الإجراءات مجتمعة الدور المحوري للاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا وحشد الاستثمارات من خلال إطار الاستثمار في أوكرانيا، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها والاستثمار في قدرتها التنافسية وتعميق اندماجها في الاقتصاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية السلطات الأوكرانية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أول ظهور لأسرة فاروق فلوكس ونجله أحمد فلوكس على السجادة الحمراء خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

أول ظهور لأسرة فاروق فلوكس على السجادة الحمراء خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

الوليد الحلاني

إخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد حادث دهس أودى بحياة شخص في بيروت

هاجر الشرنوبي تستعرض حملها على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

هاجر الشرنوبي تستعرض حملها على الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد