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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الشعب الجمهوري يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أصدر حزب الشعب الجمهوري قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية بالحزب وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للأمانة، وتعزيز دور الشباب في العمل الحزبي، وإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية للمشاركة في العمل السياسي والتنظيمي.

وضم التشكيل كلًا من: محمد خليل أمينًا لأمانة الشباب المركزية، والنائبة شذا أحمد عبد الله حبيب أمينًا مساعدًا، إلى جانب وندى ياسر ماهر علي عطية، وأحلام وليد محمد بركات، ومحمد حسن شعبان عباس، وإسلام وليد عبد الحميد بكر، وهناء حسين علي حسين الطنطاوي، ويوسف مديح محمد خليل، وهدير حمزة محمد إسماعيل، ومحمد نور الدين محمود نور الدين، ومازن أحمد وحيد سنوسي محمد، وعصام الدين محمد إبراهيم سلامة، ومينا ماهر عبده مقار، وياسمين محمد وفيق عزت، ومحمد طارق شحاتة محمد، وميار سامي ربيع محمد، ومريم خالد مصطفى مرسي، ومي علي عبد الحميد جودة، ومرام أحمد محمد محمد متولي، وياره عادل صلاح دياب، ومصطفى فريد عبد المنعم عبد الحميد صقر، وفاطمة طارق فؤاد إبراهيم، وعبد المنعم عادل عبد المنعم عبد الحميد، وعبد الله نادي محمد جنيدي، أعضاءً بهيئة مكتب الأمانة

تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية

وأكد حزب الشعب الجمهوري أن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية يأتي في إطار رؤيته لتعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، وإعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل تستهدف تطوير أداء الأمانة وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بمختلف المحافظات

حزب الشعب الجمهوري أمانة الشباب المركزية تعزيز دور الشباب

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