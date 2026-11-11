إبراهيم ربيع: إدراج عناصر الإخوان لقوائم الإرهاب ضربة في قلب التنظيم.. والانتماء إليه سيواجه بالقانون

اعتبر إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن قرارات إدراج عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب تمثل ضربة في «سويداء قلب الجماعة الإرهابية»، مؤكدًا أن حكم المحكمة يحمل دلالات واضحة للداخل بشأن التعامل مع المنتمين إلى التنظيم وفقًا للقانون.

وقال ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكم القضائي يبعث برسالة مفادها أن أي شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان سيجري التعامل معه وفقًا للقانون.

وأوضح أن أوروبا تتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية من خلال القانون، مشيرًا إلى أن البعض يصف القرارات الرئاسية بأنها قرارات ديكتاتورية، بينما صدر الآن أمر قضائي بشأن إدراج عناصر التنظيم.