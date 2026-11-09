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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفد من حزب الشعب الجمهوري يتفقد موقع حادث قطار العياط ويتابع جهود التعامل مع تداعياته

وفد من حزب الشعب الجمهوري يتفقد موقع حادث قطار العياط ويتابع جهود التعامل مع تداعياته ويطمئن على المصابين بمستشفى العياط
وفد من حزب الشعب الجمهوري يتفقد موقع حادث قطار العياط ويتابع جهود التعامل مع تداعياته ويطمئن على المصابين بمستشفى العياط
حسن رضوان

قام وفد من حزب الشعب الجمهوري بزيارة ميدانية إلى موقع حادث قطار العياط، لمتابعة تطورات الحادث والوقوف على الجهود المبذولة للتعامل مع تداعياته، والاطمئنان على المصابين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

وضم وفد الحزب النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والأستاذ تامر كاسب عويان، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد الحزب بالمحافظة، والأستاذ محمد حلمي البنا، أمين التنظيم بالمحافظة.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين بموقع الحادث، لمتابعة مستجدات الموقف وجهود الإنقاذ والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الحادث.

كما توجه الوفد إلى مستشفى العياط المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت قيادات الحزب أن هذا التحرك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وحرص الحزب على التواجد بين المواطنين ومساندتهم في أوقات الأزمات، مشددين على ضرورة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، ومتابعة نتائج التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

زيارة ميدانية موقع حادث قطار العياط أسر الضحايا المصابين النائب محمد صلاح أبو هميلة

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