رحلة إلى القاهرة انتهت بمأساة.. قرية العدوة بالفيوم تودع سيدة ونجلها من ضحايا حادث قطاري العياط

شيع أهالي قرية العدوة بمحافظة الفيوم، فجر اليوم الاثنين، جثماني سيدة ونجلها، لقيا مصرعهما في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد الأسرة وأهالي القرية، الذين ودعوهما في مشهد إنساني مؤثر.

رحلة لزيارة شقيقها انتهت بالفاجعة

وكانت السيدة هاجر أحمد أمين قد استقلت القطار برفقة نجلها يوسف عبد الحميد عويس، متجهين إلى القاهرة لزيارة شقيقها، إلا أن الرحلة تحولت إلى مأساة بعدما لقيا مصرعهما في حادث تصادم القطارين، الذي وقع عصر أمس الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وخيم الحزن على أهالي القرية عقب انتشار نبأ وفاة السيدة ونجلها، خاصة أن رحلتهما كانت بغرض زيارة أحد أفراد الأسرة، قبل أن تنتهي بفاجعة أليمة.

تفاصيل تصادم القطارين بمنطقة العياط

وشهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، عصر أمس الأحد، حادث تصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

خروج عربات عن القضبان وتحرك فرق الطوارئ

وأسفر الحادث عن خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع آثاره ورفع العربات المتضررة، والعمل على إعادة انتظام حركة القطارات.