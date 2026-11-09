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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كثر خيرهl أول رد من فاروق فلوكس علي اعتذار محمد رمضان.. خاص

محمد رمضان والفنان القدير فاروق فلوكس
محمد رمضان والفنان القدير فاروق فلوكس
أحمد البهى

علق الفنان القدير فاروق فلوكس علي الإعتذار الفنان محمد رمضان، الذي وجه له الفنان محمد رمضان أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي . 

وقال فاروق فلوكس فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لا أريد التعليق علي هذا الأمر، ولكن كثر خير محمد رمضان علي هذا الإعتذار.

إعتذار محمد رمضان:

وكان قد قدم الفنان محمد رمضان اعتذارًا للفنان فاروق فلوكس، والد الفنان أحمد فلوكس؛ بعد الجدل الذي أثير بشأن رسالته الأخيرة لنجله، والتي هنّأه خلالها بخطوبته ودعاه للمشاركة في مسلسله الجديد «عشماوي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توضيح هام.. رسالتي للأستاذ فاروق فلوكس، والله لم أقصد التقليل من ابنك، وكانت نيتي تذكير الوسط الفني بأن لدينا نجمًا موهوبًا كان يمر بأزمة، ومن واجبنا دعمه فنيًا وأخويًا».

وأضاف: «ما ظنتش أبدًا إن ممكن حد يفهم إني ممكن أكون بشمت في أخ كان عنده أزمة وتخطاها؛ لأن مفيش حد فينا معصوم من الخطأ، حتى سيدنا يوسف عليه السلام اتسجن، والرئيس السادات اتسجن، زي ما في السجن مجرمين، في ناس غلطها كان غير مقصود.. عمومًا أعتذر عن سوء الفهم».

واختتم رمضان رسالته بتوقيع: «ابنك محمد رمضان».

أحمد فلوكس يرد:

من جانبه رد أحمد فلوكس قائلًَا: وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يوجد بين الأخوة اعتذار يا محمد، وأبوك فاروق بيقولك أنت وأحمد واحد عنده، وأنت أخ وعزيز، وبنتمنالك النجاح دائمًا يا محمد، وربنا يعطيك وتمتع جمهورك بأعمال مميزة».

وأضاف: «وربنا يخليك لإخواتك ولأولادك ولعائلتك الكريمة، ومستني نشوف عمل مختلف السنة دي بإذن الرحمن.. أما أنا فهستنى أفطر معاك في رمضان ونتفرج على حلقة من حلقات مسلسلك مع بعض.. ربنا يوفقك، تحياتي».


 

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