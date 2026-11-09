الصين تعلق تحصيل رسوم الموانئ الخاصة من السفن الأمريكية شهرين إضافيين

أعلنت وزارة النقل الصينية، اليوم /الاثنين/ أنها ستواصل تعليق تحصيل رسوم الموانئ الخاصة المفروضة على السفن الأمريكية، وتعليق تحقيقها بشأن التأثير على مصالح الأمن والتنمية لصناعات الشحن وبناء السفن وسلاسل الصناعة والإمداد ذات الصلة، حتى 10 يناير المقبل.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن القرار الذي وافق عليه مجلس الدولة الصيني، يأتي تنفيذا لنتائج الجولة الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن التعليق يشمل ثلاث وثائق صدرت في عام 2025، وهي إعلان الوزارة بشأن تحصيل رسوم الموانئ الخاصة من السفن الأمريكية، والتدابير التنفيذية ذات الصلة التي أصدرها المكتب العام للوزارة، وإعلان الوزارة بشأن بدء التحقيق.

وكانت الصين قد أعلنت في 10 نوفمبر 2025، تعليقا لمدة عام واحد لتحصيل رسوم الموانئ الخاصة والتحقيق، وذلك تماشيا مع التوافق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجاءت هذه الخطوة آنذاك بالتزامن مع تعليق الجانب الأمريكي تنفيذ التدابير النهائية للتحقيق بموجب المادة 301 بشأن قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن في الصين.