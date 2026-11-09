ذعر داخل مصنع بالشرقية.. سقوط أسانسير يُصيب 6 أشخاص ..ما الذي حدث؟

في لحظات تحولت فيها أجواء العمل إلى حالة من الذعر والارتباك، حيث شهد مصنع بمنطقة الجوسق التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا إثر سقوط أسانسير كان يستقله عدد من الأشخاص بينهم مدرسون مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وكسور، استدعت نقلهم على الفور إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي يفيد استقبال 6 مصابين، إثر وقوع حادث سقوط أسانسير داخل المصنع.

اسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من منة ج. ع، 23 عامًا، ووائل م. م، 30 عامًا، وهدير ج. ع، 40 عامًا، ومحمود ع. ا، 30 عامًا، وأحمد م. م، 26 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، فيما أصيبت صفاء أ. م، 43 عامًا، بكسر في الذراع الأيسر.

رئيس مركز ومدينة بلبيس يطمئن على المصابين

وفي أعقاب الحادث، انتقل أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، إلى مستشفى بلبيس المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات.

وأكد رئيس المدينة حرصه على متابعة الموقف والتنسيق مع إدارة المستشفى والجهات المعنية لتذليل أي عقبات، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.