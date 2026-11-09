بيطري الشرقية يضبط 7 أطنان و 500 كجم لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر ويحرر 29 محضرا

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتعاون مع الدكتورة إيمان عليوة، القائم بأعمال مدير عام الصحة العامة، وبالاشتراك مع لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية التموين (الرقابة التموينية) ومباحث التموين، نفذت عدة حملات تفتيشية خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجاري، بنطاق مراكز بلبيس وههيا وأبو كبير وديرب نجم.

وأسفرت الحملات عن تحرير (٢٩) محضرًا، وضبط نحو (٧ طن و ٥٠٠ كجم) من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر المرخصة، والدواجن والمصنعات والأسماك المجمدة والمملحة مجهولة المصدر.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.