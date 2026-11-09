الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني لحماية استقرار القطاع المصرفي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز منظومة إدارة المخاطر والحوكمة داخل القطاع المصرفي، مع ترسيخ قواعد الأمن السيبراني، بما يضمن الحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفقاً لما ذكرته قناة اكسترا نيوز.

وشهد الاجتماع استعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومناقشة عدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب متابعة جهود البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، ويساعد على تطوير قدراته في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي على المستويين التكنولوجي والاقتصادي.

وشدد الرئيس على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، باعتبارهما من الركائز الأساسية للحفاظ على استقرار المؤسسات المالية، والحد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على كفاءة النظام المصرفي.

تعزيز منظومة الأمن السيبراني

ووجه الرئيس بضرورة ترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر والتهديدات التي قد تستهدف النظام المالي، وتؤثر على استقرار الأسواق، في إطار توجه الدولة نحو دعم التطور التكنولوجي للقطاع المصرفي مع ضمان الحفاظ على سلامة المنظومة المالية.

تأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة العمل على تطوير القطاع المصرفي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.