القهوة وضغط الدم.. هل فنجانك اليومي صديق أم عدو لقلبك؟

يحرص كثيرون على بدء يومهم بفنجان من القهوة، باعتبارها من المشروبات التي تساعد على زيادة التركيز واليقظة، لكن يظل تأثيرها على ضغط الدم وصحة القلب من الأمور التي تثير التساؤلات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لموقع Mayo Clinic، يمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاعه، لكن هذا التأثير يختلف من شخص لآخر، ويتأثر بمدى اعتياد الجسم على تناول الكافيين.

كيف تؤثر القهوة على ضغط الدم؟

يحفز الكافيين الجهاز العصبي، وقد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، ويكون هذا التأثير أكثر وضوحا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون المشروبات المحتوية على الكافيين بانتظام.

وتوضح مايو كلينك أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول القهوة قد يطورون قدرة أكبر على تحمل تأثير الكافيين، وبالتالي لا يكون تأثيره طويل الأمد على ضغط الدم واضحا لديهم بالدرجة نفسها.

هل القهوة ممنوعة لمرضى الضغط؟

لا يعني تشخيص ارتفاع ضغط الدم بالضرورة الامتناع تماما عن القهوة، فالأمر يعتمد على استجابة الجسم للكافيين ومدى السيطرة على مستويات ضغط الدم.

وتنصح مايو كلينك بمناقشة كمية الكافيين المناسبة مع الطبيب، خاصة إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو يلاحظ زيادة قراءات الضغط بعد تناول القهوة.

متى تصبح القهوة مصدر قلق لصحة القلب؟

قد تسبب الكميات الكبيرة من الكافيين بعض الأعراض المزعجة، ومنها:

زيادة ضربات القلب أو الشعور بالخفقان.

التوتر والعصبية لدى الأشخاص الأكثر حساسية للكافيين.

اضطرابات النوم والأرق.

ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

الشعور بحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

ما الكمية المناسبة من القهوة يوميا؟

تشير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميا يعد كمية لا ترتبط عادة بآثار سلبية لدى معظم البالغين الأصحاء، لكن هذه الكمية ليست مناسبة بالضرورة للجميع، إذ تختلف نسبة الكافيين باختلاف نوع القهوة وطريقة تحضيرها ومدى حساسية الجسم له.

كما أشارت جمعية القلب الأمريكية في عرضها لأحدث الأدلة العلمية المنشور في يوليو 2026 إلى أن تناول القهوة باعتدال لا يرتبط عادة بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى معظم البالغين، مع ضرورة الانتباه إلى أن الإفراط في الكافيين قد يسبب ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

نصيحة مهمة

إذا كنت تشرب القهوة يوميا وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الأفضل متابعة قراءات الضغط وملاحظة استجابة جسمك بعد تناولها، وعدم الاعتماد على القهوة باعتبارها آمنة للجميع أو الامتناع عنها دون استشارة الطبيب.



