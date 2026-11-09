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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم ما يعرفه الطلاب بل بقدرتهم على توظيف ما يعرفونه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

 أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مستقبل التعليم لن يُقاس بحجم ما يعرفه الطلاب، بل بقدرتهم على توظيف ما يعرفونه، موضحًا أن هذا الفارق هو جوهر عملية التحول التي تشهدها مصر في التعليم الفني والتكنولوجي، إذ تُعِدّ الدولة شبابها لعالم تتطور فيه الصناعات وتتقدم فيه التكنولوجيا، وقد لا تكفي فيه مهارات اليوم لمتطلبات الغد.

وأشار الوزير خلال كلمته في فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي  ، إلى أن المسؤولية لا تقتصر على إعداد الطلاب لوظيفتهم الأولى، بل تمتد إلى تمكينهم من التكيف والابتكار والنجاح طوال حياتهم المهنية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انعقاد قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined يأتي في توقيت مهم، لأنها تدعو إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التعليم الفني وطرح سؤال جوهري هل نُعِدّ طلابنا للمستقبل الذي سيعيشونه فعلًا، مشددًا على أنه بالنسبة لمصر، الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تظهر في صورة أفعال.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على بناء منظومة للتعليم الفني تستجيب مباشرة لاحتياجات الصناعة، وتواكب التقدم التكنولوجي، وتوفر لكل طالب مسارًا موثوقًا نحو النجاح المهني، موضحًا أن ذلك يعني تعزيز الربط بين التعليم والتوظيف، وأن تعكس المناهج المهارات المستحدثة، وأن يمتلك المعلمون خبرات مواكبة، وأن يكون التعلم العملي محورًا أساسيًا في التجربة التعليمية، والأهم من ذلك هو تغيير النظرة إلى التعليم الفني، فهو ليس بديلًا عن التفوق الأكاديمي، بل طريق إلى التميز والفرص والتقدم الاقتصادي.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الرقمية تعيد بالفعل تشكيل الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المهمة لا تقتصر على تعليم الطلاب استخدام هذه التقنيات، بل تشمل تنمية قدرتهم على فهمها وتطبيقها بمسؤولية والإسهام في تطويرها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تُحدث التحول في التعليم، فالتحول يحدث حين تقترن التكنولوجيا بمعلمين أكفاء ومناهج ملائمة ومؤسسات فعالة وشراكات حقيقية مع قطاع الصناعة، موضحًا أن هذا هو النهج الذي يحكم التعاون مع الشركاء الدوليين.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

  • نقاشات تجمع خبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ، لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر
  • مساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي
  • اكتشاف احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم ، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني
  • اكتشاف رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية

 أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني

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