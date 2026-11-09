قبل إطلاقه قريبا.. وزير التعليم يكشف تفاصيل البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي "جسر"

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن قرب إطلاق البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي جسر (JISR) خلال الأيام المقبلة .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي جسر (JISR) ، يمثل خطوة مهمة في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم التكنولوجي، وفي التوعية بفرصه المتنامية، وفي إبراز المسارات المهنية المتنوعة المتاحة أمام الشباب

البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي “جسر”

وقال وزير التربية والتعليم : أن البرنامج القومي للتعليم التكنولوجي جسر (JISR) يأتي في وقت يعيد فيه التقدم التكنولوجي تشكيل الصناعات والمهن، وأنه سيرسخ رسالة أساسية هي أن التعليم التكنولوجي ليس مجرد استجابة لسوق العمل الحالي، بل هو استثمار في المهارات والقدرة على التكيف والإمكانات التي ستشكل اقتصاد الغد.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال كلمته في فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، أن هذه المبادرات تخدم معًا هدفًا وطنيًا أشمل، هو بناء منظومة للتعليم الفني تتسم بالملاءمة وسرعة الاستجابة والاستدامة، مشددًا على أن الحكومة وحدها لا تستطيع صياغة مستقبل التعليم الفني فذلك يتطلب أصحاب عمل يحددون المهارات التي يحتاجونها، ومعلمين يحولون هذه المهارات إلى تعلم ذي معنى، وشركاء تنمية يقدمون الخبرة والابتكار، وطلابًا تظل أفكارهم وطموحاتهم وقدراتهم في قلب كل ما نقوم به.

وانطلقت اليوم فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

نقاشات تجمع خبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ، لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر

مساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي

اكتشاف احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم ، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني

اكتشاف رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.