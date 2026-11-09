إعصار "سيمباكا" القوي يقترب من جزر أوجاساوارا اليابانية بحلول الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن إعصار "سيمباكا"، وهو الإعصار رقم 32 خلال الموسم الحالي، يتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق المياه الواقعة جنوب اليابان، ومن المتوقع أن يقترب من جزر أوجاساوارا التابعة للعاصمة طوكيو بحلول يوم الأربعاء المقبل، مع احتفاظه بقوته.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن مركز الإعصار كان يقع في الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين فوق البحر جنوب اليابان، ويتحرك بسرعة تبلغ نحو 15 كيلومترا في الساعة.

وصُنّف "سيمباكا" ضمن الأعاصير القوية، حيث بلغ الضغط الجوي في مركزه 980 هيكتوباسكال، فيما وصلت سرعة الرياح القصوى المصاحبة له إلى 180 كيلومترًا في الساعة.

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار تحركه باتجاه الشمال الغربي خلال الأيام المقبلة، مقتربًا من جزر أوجاساوارا مع استمرار قوته، وسط متابعة من السلطات اليابانية لتطور مساره وشدته.