غدا.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية بهدف إبراز دور العلوم في استدامة المجتمع

تحتفل الأمم المتحدة غدا / الثلاثاء / باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، وهو يوافق العاشر من نوفمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الدور البارز الذي تؤديه العلوم في المجتمع، وضرورة إشراك الجمهور العام في النقاشات حول القضايا العلمية المستجدة، ويأتي موضوع احتفال هذا العام 2026 بعنوان: التوصل إلى قواسم مشتركة عبر الدبلوماسية العلمية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يتيح هذا اليوم فرصة لتعبئة جميع الجهات المعنية حول موضوع العلوم من أجل السلام والتنمية - من المسؤولين الحكوميين إلى وسائل الإعلام وتلاميذ المدارس. وتشجع اليونسكو الجميع بقوة على المشاركة في الاحتفاء باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية من خلال تنظيم فعاليات أو أنشطة خاصة بهذه المناسبة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإنه من خلال ربط العلوم بالمجتمع بشكل أوثق، يرمي اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية إلى ضمان إطلاع المواطنين على التطورات العلمية، كما يبرز الدور الذي يضطلع به العلماء في توسيع الفهم للكوكب الذي نعيش عليه، وفي جعل المجتمعات أكثر استدامة.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس 2023، الفترة 2024 ـ 2033 عقدا دوليا للعلوم من أجل التنمية المستدامة، تأكيدا على الدور الجوهري للعلوم في التصدي لأكثر التحديات التي تواجه العالم إلحاحا. وتعترف هذه المبادرة بأن تحقيق طموحات جدول أعمال 2030 وما بعده يتطلب ليس فقط التقدم في مجالات المعرفة والابتكار، بل أيضا تعزيز الشراكات بين العلم والسياسات والمجتمع.

يشكل العقد الدولي للعلوم من أجل التنمية المستدامة (2024-2033) حركة عالمية. وتقود اليونسكو هذا الجهد، إذ تروج للعلوم بوصفها منفعة عامة مشتركة تدفع عجلة الابتكار والإدماج والتعاون عبر الحدود.

وكانت فكرة تنظيم فعالية تركز على التزام المجتمع بالعلوم إحدى النتائج الإيجابية لمؤتمر العلوم العالمي الذي عقد في بودابست عام 1999. وقد اعتبر ذلك فرصة لتجديد الالتزام سنويا بتحقيق الأهداف المعلنة في إعلان العلوم واستخدام المعرفة العلمية، ولمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في خطة عمل العلوم: الإطار العملي.

ومنذ أن أعلنت اليونسكو هذا اليوم في عام 2001، أسفر اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية عن العديد من المشاريع والبرامج والتمويلات الملموسة لدعم العلوم في مختلف أنحاء العالم، كما ساهم هذا اليوم في تعزيز التعاون بين العلماء في المناطق التي تمزقها النزاعات.

وتنبع فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية من إدراك الدور المحوري الذي تؤديه العلوم والعلماء في تحقيق المجتمعات المستدامة، ومن الحاجة إلى إشراك المواطنين في شؤون العلم وتوعيتهم بأهميته.. ويتيح هذا اليوم فرصة لعرض صلة العلوم المباشرة بحياة الناس وإشراكهم في الحوار العلمي، مما يضفي منظورا فريدا على الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية.

وقد أقيم أول احتفال باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية في 10 نوفمبر 2002 تحت رعاية اليونسكو، بمشاركة العديد من الشركاء من منظمات حكومية ودولية وغير حكومية، ولجان وطنية لليونسكو، ومؤسسات علمية وبحثية، وجمعيات مهنية، ووسائل الإعلام، ومعلمي العلوم والمدارس.