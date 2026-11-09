كلب وعصا خشبية.. تفاصيل الاعتداء على رجل أثناء سيره برفقة ابنته في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يعتديان على آخر بالضرب باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابته، أثناء سيره برفقة ابنته بأحد شوارع محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه موظف مقيم بمحافظة الجيزة، ومصاب بجرح قطعي في الرأس.

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، توجه برفقة ابنته البالغة من العمر 17 عامًا إلى منزل طليقته، وترك ابنته بصحبتها في محاولة لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، وعند عودته لاصطحابها فوجئ بشقيقي طليقته يعتديان عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وكان أحدهما يصطحب كلبًا، ما أسفر عن إصابته، بسبب الخلافات ذاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عامل وطالب، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء والكلب، وتبين أنه غير مرخص.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات الزوجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.