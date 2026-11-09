يجمع بين السعي والعبادة.. عامل بمحطة بنزين يلفت الأنظار بعذوبة صوته في تلاوة القرآن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا لافتًا لعامل في إحدى محطات البنزين، يقضي خلاله ساعات عمله في تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب، بالتزامن مع أداء مهامه وتقديم الخدمة لأصحاب السيارات.

وأظهر مقطع الفيديو العامل وهو يحرص على استغلال وقت عمله، الذي يمتد لنحو 6 ساعات، في تلاوة القرآن الكريم، دون أن يؤثر ذلك على قيامه بواجباته تجاه الزبائن، في مشهد لفت انتباه المتواجدين داخل المحطة.

وأثار صوت العامل إعجاب أصحاب السيارات الذين توقفوا للاستماع إلى عذوبة تلاوته، وسط تفاعل واسع مع المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، مشيدين بحرص العامل على ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم خلال ساعات عمله، معتبرين أن المشهد يعكس صورة جميلة للجمع بين السعي في طلب الرزق والمواظبة على العبادة، ويبعث حالة من الطمأنينة والراحة في نفوس من يستمعون إليه.

