القبض على شخص استعرض بدراجة نارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالغربية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 30 / أكتوبر المنقضى بقصد الإستعراض حال سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنه.



تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

