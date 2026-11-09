يطلب أموال من المواطنين.. القبض على سايس بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بأحد الشوارع بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف)، وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وتحصله على مبالغ مالية من المواطنين مقابل السماح لسياراتهم بالإنتظار بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة دون وجه حق بقصد التربح.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

