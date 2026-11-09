تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية خلية حدائق القبة لجلسة 13 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة، المعروفة بخلية حدائق القبة لجلسة 13 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 2015، وحتى 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري غير مششخنا، وحيازة طلقات نارية، ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

والمتهمون من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.