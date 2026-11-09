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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الإنسانية أغلى من القصور.. إيطالية تبيع منزل عائلتها التاريخي وتتبرع بعائداته لأطفال غزة

يوجينيا جرانيتو
يوجينيا جرانيتو
محمد بدران

في مبادرة إنسانية لاقت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت سيدة إيطالية تُدعى يوجينيا جرانيتو عرض قصر عائلتها التاريخي، الذي يعود إلى القرن السابع عشر ويقدر عمره بنحو 400 عام، للبيع، والتبرع بكامل عائداته لدعم أطفال قطاع غزة.

وتقع القصر في منطقة ساليرنو جنوب إيطاليا، حيث تسعى يوجينيا جرانيتو إلى توجيه ثمن بيعه لصالح منظمة «أطباء بلا حدود»، للمساهمة في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأطفال الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وبحسب المعلومات المتداولة، تهدف المبادرة إلى المساهمة في إنشاء مستشفى أو منشأة طبية توفر الرعاية الصحية للأطفال في غزة، وتساعد في تخفيف معاناتهم، خاصة مع تدهور الأوضاع الصحية ونقص الخدمات والإمكانات الطبية.

وأثارت المبادرة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالخطوة، معتبرين أن قرار التخلي عن قصر عائلي يمتد تاريخه لمئات السنين من أجل مساعدة الأطفال يعكس جانبًا من التضامن الإنساني مع ضحايا الحرب في غزة.

يوجينيا جرانيتو اطفال غزة تبرع قصر تاريخي

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